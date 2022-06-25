Мбаппе рассказал об отношении к руководству «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, как относится к руководству парижан и назвал свою главную цель в команде. В мае футболист продлил контракт с французским клубом до 2025 года. Он отказался от трансфера в мадридский «Реал».

Ранее Нассер Аль-Хелайфи назвал Мбаппе фантастическим футболистом, стремящимся побеждать.

«Конечно, меня это тронуло, особенно учитывая то, что эти слова идут от президента. Но «ПСЖ» был до меня и будет после меня.

Все знают, что моя цель — оставить след в истории клуба, но у «ПСЖ» есть свое лицо, а я просто добавляю свой кирпичик в этот дом», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 86 очков в 38 матчах. В сезоне-2020/21 команда стала второй в национальном первенстве, проиграв 1 очко «Лиллю».