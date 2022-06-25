Мбаппе рассказал об отношении к руководству «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, как относится к руководству парижан и назвал свою главную цель в команде. В мае футболист продлил контракт с французским клубом до 2025 года. Он отказался от трансфера в мадридский «Реал».
Ранее Нассер Аль-Хелайфи назвал Мбаппе фантастическим футболистом, стремящимся побеждать.
«Конечно, меня это тронуло, особенно учитывая то, что эти слова идут от президента. Но «ПСЖ» был до меня и будет после меня.
Все знают, что моя цель — оставить след в истории клуба, но у «ПСЖ» есть свое лицо, а я просто добавляю свой кирпичик в этот дом», — цитирует Мбаппе RMC Sport.
В минувшем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 86 очков в 38 матчах. В сезоне-2020/21 команда стала второй в национальном первенстве, проиграв 1 очко «Лиллю».
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
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3
|Монако
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|0-0
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4
|Ренн
|0
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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|0-0
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7
|Ланс
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|0-0
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8
|Лион
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9
|Нант
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|0-0
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10
|Лилль
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|0-0
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11
|Брест
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|0
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|0-0
|0
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12
|Реймс
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|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Монпелье
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|0
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|0-0
|0
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14
|Анже
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|0
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|0-0
|0
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15
|Труа
|0
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|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
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|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
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|0-0
|0
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19
|Аяччо
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|0
|0-0
|0
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20
|Осер
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
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Ланс – Брест
|- : -
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Лилль – Осер
|- : -
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Лион – Аяччо
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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