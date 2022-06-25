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Мбаппе: «ПСЖ» хочет выиграть Лигу чемпионов, но мы должны стать непобедимыми в чемпионате Франции»

Килиан Мбаппе заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» и выиграть Лигу чемпионов
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о целях, которых он хочет добиться вместе с парижским клубом.

«Мои основные цели — выиграть Лигу чемпионов и стать лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ»? У меня намного больше целей, но эти две — в моем списке. Победа в Лиге чемпионов — это очевидная задача. Мы хотим этого и знаем, что способны на это. При этом, мы должны стать безоговорочно лучшими во Франции, потому что в двух предыдущих сезонах ситуация была другой.
Мы должны стать непобедимыми на национальном уровне, чтобы вопрос о том, кто выиграет чемпионат, даже не поднимался, пусть из-за этого и пропадет интрига. Нам нужно добиться этого и попытаться покорить Европу. Лучший бомбардир в истории «ПСЖ»? Думаю, мне это по силам. Если я добьюсь этого, то будет здорово. Если я буду продолжать в том же духе, то не вижу причин, почему я не стану лучшим бомбардиром клуба», — приводит BFMTV слова Мбаппе.

В конце мая 23-летний Мбаппе отклонил предложение «Реала» и продлил контракт с «ПСЖ» до конца июня 2025 года. В прошлом сезоне форвард забил 39 голов и сделал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 86 очков в 38 матчах. В сезоне-2020/21 команда стала второй в национальном первенстве, проиграв 1 очко «Лиллю».

Лучшим достижением парижан в Лиге чемпионов является выход в финал в сезоне-2019/20. Тогда «ПСЖ» уступил «Баварии» со счетом 0:1.

Источник: https://www.bfmtv.com/societe/kylian-mbappe-je-n-ai-jamais-cherche-cette-reconnaissance_GN-202206240582.html
Килиан Мбаппе
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