Мбаппе: «ПСЖ» хочет выиграть Лигу чемпионов, но мы должны стать непобедимыми в чемпионате Франции»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о целях, которых он хочет добиться вместе с парижским клубом.
«Мои основные цели — выиграть Лигу чемпионов и стать лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ»? У меня намного больше целей, но эти две — в моем списке. Победа в Лиге чемпионов — это очевидная задача. Мы хотим этого и знаем, что способны на это. При этом, мы должны стать безоговорочно лучшими во Франции, потому что в двух предыдущих сезонах ситуация была другой.
Мы должны стать непобедимыми на национальном уровне, чтобы вопрос о том, кто выиграет чемпионат, даже не поднимался, пусть из-за этого и пропадет интрига. Нам нужно добиться этого и попытаться покорить Европу. Лучший бомбардир в истории «ПСЖ»? Думаю, мне это по силам. Если я добьюсь этого, то будет здорово. Если я буду продолжать в том же духе, то не вижу причин, почему я не стану лучшим бомбардиром клуба», — приводит BFMTV слова Мбаппе.
В конце мая 23-летний Мбаппе отклонил предложение «Реала» и продлил контракт с «ПСЖ» до конца июня 2025 года. В прошлом сезоне форвард забил 39 голов и сделал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.
В минувшем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 86 очков в 38 матчах. В сезоне-2020/21 команда стала второй в национальном первенстве, проиграв 1 очко «Лиллю».
Лучшим достижением парижан в Лиге чемпионов является выход в финал в сезоне-2019/20. Тогда «ПСЖ» уступил «Баварии» со счетом 0:1.
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
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|0-0
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3
|Монако
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|0-0
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4
|Ренн
|0
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|0-0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
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|0-0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
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|0
|0
|0-0
|0
|7.08
|00:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
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Ланс – Брест
|- : -
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Лилль – Осер
|- : -
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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