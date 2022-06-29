Пол Митчелл объяснил, почему «Монако» купил Минамино у «Ливерпуля»
Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл прокомментировал переход нападающего Такуми Минамино из «Ливерпуля». Японец подписал контракт на 4 года.
«Мы очень рады приветствовать Такуми в «Монако». Это игрок, которого мы знаем уже много лет и который с момента своего переезда в Европу не перестает набираться опыта на самом высоком уровне, в том числе в еврокубках, и завоевывать титулы. За счет умения добиваться побед, универсальности на поле и статусу ключевого игрока в сборной, мы убеждены, что Такуми внесет свой вклад в развитие нашей молодой команды и поможет «Монако» достичь своих целей. Мы рады, что он решил присоединиться к нашему проекту, и приветствуем его!» — цитирует пресс-служба клуба Митчелла.
В прошедшем сезоне Минамино сыграл за «Ливерпуль» 24 матча, забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу.
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|ПСЖ
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2
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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|0
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
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|0-0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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