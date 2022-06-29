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Пол Митчелл объяснил, почему «Монако» купил Минамино у «Ливерпуля»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл прокомментировал переход нападающего Такуми Минамино из «Ливерпуля». Японец подписал контракт на 4 года.
«Мы очень рады приветствовать Такуми в «Монако». Это игрок, которого мы знаем уже много лет и который с момента своего переезда в Европу не перестает набираться опыта на самом высоком уровне, в том числе в еврокубках, и завоевывать титулы. За счет умения добиваться побед, универсальности на поле и статусу ключевого игрока в сборной, мы убеждены, что Такуми внесет свой вклад в развитие нашей молодой команды и поможет «Монако» достичь своих целей. Мы рады, что он решил присоединиться к нашему проекту, и приветствуем его!» — цитирует пресс-служба клуба Митчелла.

В прошедшем сезоне Минамино сыграл за «Ливерпуль» 24 матча, забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE/
Такуми Минамино
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Минамино прокомментировал переход из «Ливерпуля» в «Монако»
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