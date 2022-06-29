Минамино прокомментировал переход из «Ливерпуля» в «Монако»

Нападающий Такуми Минамино прокомментировал свой переход из «Ливерпуля» в «Монако». 27-летний японец подписал четырехлетний контракт.

«Для меня большая радость присоединиться к «Монако». Я счастлив стать частью проекта клуба, который совсем недавно дважды подряд финишировал в тройке лидеров и является одной из самых узнаваемых команд увлекательнейшего чемпионата. Я с нетерпением жду возможности познакомиться со своими одноклубниками и сделаю все возможное, чтобы помочь команде», — цитирует пресс-служба клуба Минамино.

В минувшем сезоне Минамино сыграл за «Ливерпуль» 24 матча, в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу.