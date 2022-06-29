Минамино прокомментировал переход из «Ливерпуля» в «Монако»
Нападающий Такуми Минамино прокомментировал свой переход из «Ливерпуля» в «Монако». 27-летний японец подписал четырехлетний контракт.
«Для меня большая радость присоединиться к «Монако». Я счастлив стать частью проекта клуба, который совсем недавно дважды подряд финишировал в тройке лидеров и является одной из самых узнаваемых команд увлекательнейшего чемпионата. Я с нетерпением жду возможности познакомиться со своими одноклубниками и сделаю все возможное, чтобы помочь команде», — цитирует пресс-служба клуба Минамино.
В минувшем сезоне Минамино сыграл за «Ливерпуль» 24 матча, в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу.
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|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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|Лион
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9
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
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|0
|0-0
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19
|Аяччо
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20
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|7.08
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
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|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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