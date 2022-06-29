«ПСЖ» готов отдать Неймара в аренду
Руководство «ПСЖ» намерено этим летом расстаться с бразильцем Неймаром, пишет El Pais.
По данным источника, в клубе уже сообщили игроку, что следующий сезон он проведет в другой команде на правах аренды. Парижане будут выплачивать ему полную зарплату. В Неймаре заинтересованы «Челси», «Юве», «МЮ» и «Барса».
В минувшем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.
30-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В составе команды футболист стал четырехкратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.
Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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12
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13
|Монпелье
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14
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
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Тулуза – Ницца
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