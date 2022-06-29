«ПСЖ» готов отдать Неймара в аренду

Руководство «ПСЖ» намерено этим летом расстаться с бразильцем Неймаром, пишет El Pais.

По данным источника, в клубе уже сообщили игроку, что следующий сезон он проведет в другой команде на правах аренды. Парижане будут выплачивать ему полную зарплату. В Неймаре заинтересованы «Челси», «Юве», «МЮ» и «Барса».

В минувшем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.

30-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В составе команды футболист стал четырехкратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.