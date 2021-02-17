«ПСЖ» может продать Мбаппе за 200 миллионов евро

«ПСЖ» не планирует отпускать своего нападающего Килиана Мбаппе, если потенциальный покупатель не заплатит крупную сумму, сообщает Le Parisien.

Контракт 22-летнего футболиста истекает летом 2022 года. «ПСЖ» планирует продлить соглашение с французом и увеличить его зарплату до 30 миллионов евро в год. По информации источника, парижане не планируют отпускать молодого француза дешевле, чем за 200 миллионов евро, даже если он не подпишет новый контракт.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 на правах аренды из «Монако». В 2018 парижане выкупили нападающего за 145 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 21 мяч и отдал 5 голевых передач в 29 матчах за клуб. 16 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1) форвард сделал хет-трик.