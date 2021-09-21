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Месси пропустит матч с «Метцем»

15:06
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустит матч 7-го тура чемпионата Франции против «Метца», сообщает сайт парижан.

Футболист получил небольшую травму в матче против «Лиона» (2:1) и не сможет тренироваться еще пару дней. А матч «Метц» — «ПСЖ» состоится уже 22 сентября.

С момента перехода в «ПСЖ» Месси провел за команду всего три матча: два в чемпионате Франции (против «Реймса» и «Лиона») и один в рамках группового этапа Лиги чемпионов — против «Брюгге» (1:1). Ни в одной из этих встреч нападающий не сумел записать на свой счет ни одного результативного действия.

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Иван Шитик все материалы автора

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