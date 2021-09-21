Почеттино опроверг возможный конфликт с Месси: «Все великие чемпионы хотят быть на поле»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что не обиделся на нападающего Лионеля Месси, который выказал явное недовольство решением тренера заменить его в матче 6-го тура чемпионат Франции против «Лиона» (2:1).

«Я понимаю. Я принимаю это. Я не удивлен. Как я уже объяснил ранее, мы получили информацию и решили, что поступить таким образом было бы правильнее.

Все великие чемпионы хотят быть на поле. Мы все понимаем», — приводит слова тренера L'Equipe.

Ранее клуб сообщил, что аргентинец получил ушиб в том матче. Из-за повреждения он пропустит матч 7-го тура чемпионата Франции против «Метца».