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Мбаппе пропустил тренировку «ПСЖ» из-за болезни

19:25
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропустил тренировку команды в понедельник. Футболист отсутствовал на занятии из-за болезни, однако в клубе отметили, что с ним не случилось ничего серьезного, информирует L'Equipe.

В рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов сыграют два лидера квартета А. Игра «Манчестер Сити» — ПСЖ пройдет 24 ноября. Начало встречи в 23.00 по московскому времени.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры