Мбаппе пропустил тренировку «ПСЖ» из-за болезни

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропустил тренировку команды в понедельник. Футболист отсутствовал на занятии из-за болезни, однако в клубе отметили, что с ним не случилось ничего серьезного, информирует L'Equipe.

В рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов сыграют два лидера квартета А. Игра «Манчестер Сити» — ПСЖ пройдет 24 ноября. Начало встречи в 23.00 по московскому времени.