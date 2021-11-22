Мбаппе пропустил тренировку «ПСЖ» из-за болезни
19:25
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропустил тренировку команды в понедельник. Футболист отсутствовал на занятии из-за болезни, однако в клубе отметили, что с ним не случилось ничего серьезного, информирует L'Equipe.
В рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов сыграют два лидера квартета А. Игра «Манчестер Сити» — ПСЖ пройдет 24 ноября. Начало встречи в 23.00 по московскому времени.
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