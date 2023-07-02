«Марсель» выкупил Арита у «Шальке»
Полузащитник сборной Марокко Амин Арит подписал контракт с «Марселем», сообщается на официальном сайте французского клуба.
В двух последних сезонах 26-летний хавбек выступал за «Марсель» на правах аренды из «Шальке». «Провансальцы» активировали опцию выкупа Арита в размере 5 миллионов евро.
В активе Арита 50 матчей за «Марсель», в которых он забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
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15
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16
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17
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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