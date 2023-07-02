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Сегодня, 09:51

«Марсель» выкупил Арита у «Шальке»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник сборной Марокко Амин Арит подписал контракт с «Марселем», сообщается на официальном сайте французского клуба.

В двух последних сезонах 26-летний хавбек выступал за «Марсель» на правах аренды из «Шальке». «Провансальцы» активировали опцию выкупа Арита в размере 5 миллионов евро.

В активе Арита 50 матчей за «Марсель», в которых он забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Амин Арит
Футбол
ФК Марсель
ФК Шальке
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13.08 00:00
Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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13.08 00:00
Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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