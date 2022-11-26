Отец Мбаппе рассказал о старте карьеры сына в «Монако»

Отец французского нападающего Килиана Мбаппе Вильфрид рассказал, как его сын начинал карьеру в «Монако». Он признался, что это было сложно, так как форвард долгое время сидел на скамейке запасных, из-за чего очень переживал.

«Он плакал каждый день. Но самым трудным было то, что объяснений этому было не так уж и много. Я отказался вмешиваться — поставил себя на место тренера, который не очень любит, когда вмешиваются родители», — цитирует Вильфрида Мбаппе LEquipe.

Он отметил, что сложности на старте карьеры помогли ему стать трудолюбивым.

23-летний Мбаппе играл в «Монако» с 2015 по 2018 год, после чего перешел в «ПСЖ».