Отец Мбаппе рассказал, как он разглядел талант сына

Отец форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе Вильфрид восхитился талантом своего сына. Он также признался, что хотел, чтобы футболисту нравилось его видение футбола.

«Эгоистично, я хотел, чтобы ему нравился «мой» футбол. Я взял его под свою опеку, когда мог оставить его с другим тренером. Но если я делал это для других, почему не мог делать это для сына? Вскоре я понял, что в нем что-то есть. Для такого энтузиаста, как я, было здорово видеть, как он развлекается каждые выходные и производит на нас впечатление. Честно говоря, я чаще был зрителем, чем тренером», — приводит слова Вильфрида Мбаппе L"?quipe.

На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Франции попала в группу D с Австралией, Тунисом и Данией. В своем первом матче французы встретились с австралийцами (4:1). 23-летний Мбаппе отметился забитым голом и результативной передачей.