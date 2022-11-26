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Головин о признании лучшим игроком «Монако» в ноябре: «Я разделяю приз с партнерами по команде»

Головин рассказал о своих эмоциях после получения приза лучшему игроку «Монако» в ноябре
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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал «СЭ» о своих эмоциях после получения приза лучшему игроку монегасков в ноябре.

«Конечно, признание болельщиков и такая оценка с их стороны — это всегда приятно. Тем более в ноябре мы смогли выйти в весеннюю часть Лиги Европы, что было важно для нас. Но в любом случае я должен разделить этот приз с партнерами по команде. Такая оценка моей игры это, безусловно, и их заслуга тоже. Слежу ли сейчас за матчами чемпионата мира? Не могу сказать, что смотрю все игры без исключения, но какие-то матчи, конечно, удается посмотреть», — сказал Головин «СЭ».

Головин получил 46 процентов голосов болельщиков в голосовании на официальном сайте «Монако».

В ноябре 26-летний футболист забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 3 матчах.

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Основные источники исследования

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Александр Головин
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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Аяччо – Анже
 - : -
28.12 00:00
Осер – Монако
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28.12 00:00
Брест – Лион
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28.12 00:00
Клермон Фут – Лилль
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28.12 00:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
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