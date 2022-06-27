Люсьен Фавр успел возглавить «Ниццу» до начала предсезонной подготовки
Новый главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр успел возглавить французскую команду до начала предсезонной подготовки.
Предсезонная подготовка команды начинается 27 июня. В этот же день Фавр подписал контракт с клубом. В связи с конфликтом Маурисио Почеттино с «ПСЖ» из-за суммы отступных, бывший главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье не может возглавить парижский клуб.
Последним местом работы Фавра стала дортмундская «Боруссия», которую он покинул в декабре 2020 года. Под руководством швейцарского специалиста дортмундцы сумели завоевать Суперкубок Германии.
Фавр ранее возглавлял «Ниццу», в период с 2016 по 2018 год.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
|0
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|0
|0
|0-0
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3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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|7.08
|00:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|00:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|00:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
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