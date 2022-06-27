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Люсьен Фавр успел возглавить «Ниццу» до начала предсезонной подготовки

Алексей Еремин
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Новый главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр успел возглавить французскую команду до начала предсезонной подготовки.

Предсезонная подготовка команды начинается 27 июня. В этот же день Фавр подписал контракт с клубом. В связи с конфликтом Маурисио Почеттино с «ПСЖ» из-за суммы отступных, бывший главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье не может возглавить парижский клуб.

Последним местом работы Фавра стала дортмундская «Боруссия», которую он покинул в декабре 2020 года. Под руководством швейцарского специалиста дортмундцы сумели завоевать Суперкубок Германии.

Фавр ранее возглавлял «Ниццу», в период с 2016 по 2018 год.

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