Почеттино не может согласовать с «ПСЖ» сумму компенсации
У главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино возник конфликт с руководством команды, сообщает журналист Адриена Гренье. Стороны не могу согласовать сумму компенсации.
Специалист хочет полной суммы возмещения, которая осталась у него по контракту, однако в клубе не хотят удовлетворить просьбу аргентинского специалиста.
В скором времени об увольнении Почеттино должно быть официально объявлено. На его место придет Кристоф Галтье из «Ниццы», который в 2021 году выиграл чемпионат Франции с «Лиллем».
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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