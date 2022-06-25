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Сегодня, 11:30

Почеттино не может согласовать с «ПСЖ» сумму компенсации

Виктория Кравченко
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У главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино возник конфликт с руководством команды, сообщает журналист Адриена Гренье. Стороны не могу согласовать сумму компенсации.

Специалист хочет полной суммы возмещения, которая осталась у него по контракту, однако в клубе не хотят удовлетворить просьбу аргентинского специалиста.

В скором времени об увольнении Почеттино должно быть официально объявлено. На его место придет Кристоф Галтье из «Ниццы», который в 2021 году выиграл чемпионат Франции с «Лиллем».

Маурисио Почеттино
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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