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Сегодня, 19:50

«ПСЖ» 28 июня должен объявить о назначении Галтье на пост главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» во вторник, 28 июня, планирует объявить о назначении Кристофа Галтье на пост главного тренера, сообщает L'Equipe.

Ранее появлялась информация, что с 55-летним тренером будет подписан по схеме «2+1». Зарплата Галтье не будет превышать зарплаты нынешнего тренера клуба Маурисио Почеттино.

Также сообщалось, что действующий чемпион Франции заплатит «Ницце» компенсацию в 10 миллионов евро.

По итогам прошлого сезона «ПСЖ» стал чемпионом в рекордный 10-й раз, сравнявшись по этому показателю с «Сент-Этьеном».

27 июня «Ницца» уже объявила, что Галтье покидает пост главного тренера. Ему на замену пришел Люсьен Фавр.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Люсьен Фавр успел возглавить «Ниццу» до начала предсезонной подготовки
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