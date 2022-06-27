«ПСЖ» 28 июня должен объявить о назначении Галтье на пост главного тренера

«ПСЖ» во вторник, 28 июня, планирует объявить о назначении Кристофа Галтье на пост главного тренера, сообщает L'Equipe.

Ранее появлялась информация, что с 55-летним тренером будет подписан по схеме «2+1». Зарплата Галтье не будет превышать зарплаты нынешнего тренера клуба Маурисио Почеттино.

Также сообщалось, что действующий чемпион Франции заплатит «Ницце» компенсацию в 10 миллионов евро.

По итогам прошлого сезона «ПСЖ» стал чемпионом в рекордный 10-й раз, сравнявшись по этому показателю с «Сент-Этьеном».

27 июня «Ницца» уже объявила, что Галтье покидает пост главного тренера. Ему на замену пришел Люсьен Фавр.