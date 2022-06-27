«ПСЖ» 28 июня должен объявить о назначении Галтье на пост главного тренера
«ПСЖ» во вторник, 28 июня, планирует объявить о назначении Кристофа Галтье на пост главного тренера, сообщает L'Equipe.
Ранее появлялась информация, что с 55-летним тренером будет подписан по схеме «2+1». Зарплата Галтье не будет превышать зарплаты нынешнего тренера клуба Маурисио Почеттино.
Также сообщалось, что действующий чемпион Франции заплатит «Ницце» компенсацию в 10 миллионов евро.
По итогам прошлого сезона «ПСЖ» стал чемпионом в рекордный 10-й раз, сравнявшись по этому показателю с «Сент-Этьеном».
27 июня «Ницца» уже объявила, что Галтье покидает пост главного тренера. Ему на замену пришел Люсьен Фавр.
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16
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17
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18
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19
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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