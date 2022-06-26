Галтье не сможет возглавить «ПСЖ», пока клуб не договориться о сумме отступных с Почеттино

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье не сможет возглавить «ПСЖ», пока парижский клуб не достигнет соглашения о сумме отступных Маурисио Почеттино.

По информации L'equipe, переговоры между Почеттино и «ПСЖ» все еще ведутся, и за последние несколько часов не было достигнуто прогресса. В связи с этим Люсьен Фавр не сможет возглавить «Ниццу» и приступить к предсезонной подготовке команды 27 июня.

Ранее сообщалось, что у главного тренера парижского клуба возник конфликт с руководством команды из-за выплаты компенсации.

Галтье возглавит «ПСЖ» после увольнения Почеттино из парижского клуба. В 2021 году специалист выиграл чемпионат Франции с «Лиллем».