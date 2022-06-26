Галтье не сможет возглавить «ПСЖ», пока клуб не договориться о сумме отступных с Почеттино
Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье не сможет возглавить «ПСЖ», пока парижский клуб не достигнет соглашения о сумме отступных Маурисио Почеттино.
По информации L'equipe, переговоры между Почеттино и «ПСЖ» все еще ведутся, и за последние несколько часов не было достигнуто прогресса. В связи с этим Люсьен Фавр не сможет возглавить «Ниццу» и приступить к предсезонной подготовке команды 27 июня.
Ранее сообщалось, что у главного тренера парижского клуба возник конфликт с руководством команды из-за выплаты компенсации.
Галтье возглавит «ПСЖ» после увольнения Почеттино из парижского клуба. В 2021 году специалист выиграл чемпионат Франции с «Лиллем».
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1
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2
|Марсель
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|0-0
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3
|Монако
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
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|0
|0
|0-0
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20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|7.08
|00:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|00:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|00:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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