Неймар назвал футболистов, которых считает техничнее себя

Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал футболистов, которых считает более техничными, чем он сам.

Бразилец признался, что ему сложно это сделать, так как считает себя одним из самых техничных игроков в современном футболе. Однако назвать пятерых футболистов он все же смог.

«Я бы назвал Месси, Азара, де Брейне и Верратти... Не хватает еще одного? Тьяго!» — приводит слова Неймара Goal.

В минувшем сезоне 30-летний Неймар провел в составе парижан 28 матчей, забив 13 голов, а также отдав восемь результативных передач.