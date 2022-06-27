Неймар назвал футболистов, которых считает техничнее себя
Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал футболистов, которых считает более техничными, чем он сам.
Бразилец признался, что ему сложно это сделать, так как считает себя одним из самых техничных игроков в современном футболе. Однако назвать пятерых футболистов он все же смог.
«Я бы назвал Месси, Азара, де Брейне и Верратти... Не хватает еще одного? Тьяго!» — приводит слова Неймара Goal.
В минувшем сезоне 30-летний Неймар провел в составе парижан 28 матчей, забив 13 голов, а также отдав восемь результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
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3
|Монако
|0
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|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.08
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|00:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
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