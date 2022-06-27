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Неймар назвал футболистов, которых считает техничнее себя

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал футболистов, которых считает более техничными, чем он сам.

Бразилец признался, что ему сложно это сделать, так как считает себя одним из самых техничных игроков в современном футболе. Однако назвать пятерых футболистов он все же смог.

«Я бы назвал Месси, Азара, де Брейне и Верратти... Не хватает еще одного? Тьяго!» — приводит слова Неймара Goal.

В минувшем сезоне 30-летний Неймар провел в составе парижан 28 матчей, забив 13 голов, а также отдав восемь результативных передач.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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