Нападающий "ПСЖ" Неймар признался в своем Инстаграме, что испытывает чувство грусти после поражения его команды в финале Кубка Франции "Ренну" (2:2, 5:6 по пенальти). 27-летний бразилец забил гол в этой встрече.

– Никто не любит проигрывать, поэтому те, кто знают меня, понимают, что я тяжело переношу любые поражения. Но проигрыш является частью жизни спортсмена, он заставляет нас расти, заставляет думать и помогает становиться лучше. Рад снова играть, забивать снова и чувствовать себя хорошо на футбольном поле, но самое большое чувство сегодня – это грусть, – написал Неймар.

Напомним, что Неймар после матча с "Ренном" ударил болельщика. Бразилец проходил мимо фаната на трибунах, остановился возле него и закрыл камеру на его телефоне, а после нанес удар рукой в подбородок.

Неймар ударил фаната после поражения в финале Кубка Франции. Видео

"Ренн" в серии пенальти отобрал у "ПСЖ" Кубок Франции