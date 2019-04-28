Нападающий "ПСЖ" Неймар после финала Кубка Франции, в котором команда уступила "Ренну" (2:2, 5:6 по пенальти) ударил болельщика. Бразилец проходил мимо фаната на трибунах, остановился возле него и закрыл камеру на его телефоне.

Футболист и болельщик о чем-то поговорили, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.

Бразилец в этой игре забил первый мяч за "ПСЖ" с января. Он продолжительное время лечился от травмы.

"ПСЖ" не смог выиграть Кубок в пятый раз подряд. Для "Ренна" это первая победа с 1971 года.