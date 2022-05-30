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Сегодня, 13:48

«Ницца» заинтересована в переходе полузащитника «Краснодара» Сперцяна

Виктория Кравченко
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«Ницца» следит за полузащитником «Краснодара» и сборной Армении Эдуардом Сперцяном, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, в скором времени французский клуб сделает официальное предложение «быкам» по покупке хавбека. Сам футболист определится со своим будущим клубом после матчей сборной Армении в Лиги наций.

Сперцян — воспитанник «Краснодара», его контракт с «быками» рассчитан до 2024 года. В прошедшем сезоне армянский футболист провел за команду 27 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

Сообщалось, что игроком также интересуются «Монако» и «Марсель».

Источник: https://metaratings.ru/news/nitstsa-rassmatrivaet-poluzashchitnika-krasnodara-spertsyana-1278651/
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2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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 Метц 38 6 13 19 35-69 31
20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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Анже – Монпелье
 2 : 0
21.05 22:00
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21.05 22:00
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 2 : 2
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 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
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Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
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Реймс – Ницца
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ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

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Мусса Дембеле

Лион

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Лионель Месси

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
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