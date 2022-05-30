«Ницца» заинтересована в переходе полузащитника «Краснодара» Сперцяна

«Ницца» следит за полузащитником «Краснодара» и сборной Армении Эдуардом Сперцяном, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, в скором времени французский клуб сделает официальное предложение «быкам» по покупке хавбека. Сам футболист определится со своим будущим клубом после матчей сборной Армении в Лиги наций.

Сперцян — воспитанник «Краснодара», его контракт с «быками» рассчитан до 2024 года. В прошедшем сезоне армянский футболист провел за команду 27 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

Сообщалось, что игроком также интересуются «Монако» и «Марсель».