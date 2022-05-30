Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением по поводу того, что форвард Килиан Мбаппе остался в «ПСЖ». Француз подписал контракт до лета 2025 года.

«Признаюсь, до последнего момента я не знал. Я узнал, что он останется, за день до официального объявления. Я был счастлив и рад. «ПСЖ» — хорошее решение для его карьеры.

Возможно, он изменит свое решение и решит поиграть в другой команде в будущем, но я считаю, что остаться — правильное решение. Всегда важно, чтобы в команде были такие игроки, как Килиан», — цитирует Неймара Canal+.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.

Сообщалось, что Мбаппе должен был перейти в «Реал», но трансфер не удалось осуществить.