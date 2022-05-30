«ПСЖ» отказался от идеи подписать Погба
«ПСЖ» вышел из числа претендентов на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, утверждает Sky Sports.
Нынешняя зарплата хавбека составляет 17 миллионов евро в год, однако ранее сообщалось, что игрок готов снизить свои требования ради переезда в Париж или возвращения в Турин.
В июне 2022 года контракт француза с «МЮ» истечет. «ПСЖ» и «Ювентусм» назывались главными претендентами на игрока.
Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. В сезоне-2021/22 хавбек сыграл за «МЮ» 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал девять результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|38
|26
|8
|4
|90-36
|86
|
2
|Марсель
|38
|21
|8
|9
|63-38
|71
|
3
|Монако
|38
|20
|9
|9
|65-40
|69
|
4
|Ренн
|38
|20
|6
|12
|82-40
|66
|
5
|Ницца
|38
|20
|7
|11
|52-36
|66
|
6
|Страсбур
|38
|17
|12
|9
|60-43
|63
|
7
|Ланс
|38
|17
|11
|10
|62-48
|62
|
8
|Лион
|38
|17
|11
|10
|66-51
|61
|
9
|Нант
|38
|15
|10
|13
|55-48
|55
|
10
|Лилль
|38
|14
|13
|11
|48-48
|55
|
11
|Брест
|38
|13
|9
|16
|49-57
|48
|
12
|Реймс
|38
|11
|13
|14
|43-44
|46
|
13
|Монпелье
|38
|12
|7
|19
|49-61
|43
|
14
|Анже
|38
|10
|11
|17
|44-55
|41
|
15
|Труа
|38
|9
|11
|18
|37-53
|38
|
16
|Лорьян
|38
|8
|12
|18
|35-63
|36
|
17
|Клермон Фут
|38
|9
|9
|20
|38-69
|36
|
18
|Сент-Этьен
|38
|7
|11
|20
|42-77
|32
|
19
|Метц
|38
|6
|13
|19
|35-69
|31
|
20
|Бордо
|38
|6
|13
|19
|52-91
|31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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13 тур
14 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.05
|22:00
|
Анже – Монпелье
|2 : 0
|21.05
|22:00
|
Брест – Бордо
|2 : 4
|21.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лион
|1 : 2
|21.05
|22:00
|
Ланс – Монако
|2 : 2
|21.05
|22:00
|
Лилль – Ренн
|2 : 2
|21.05
|22:00
|
Лорьян – Труа
|1 : 1
|21.05
|22:00
|
Марсель – Страсбур
|4 : 0
|21.05
|22:00
|
Нант – Сент-Этьен
|1 : 1
|21.05
|22:00
|
ПСЖ – Метц
|5 : 0
|21.05
|22:00
|
Реймс – Ницца
|2 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|29
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|25
|
|
Мусса Дембеле
Лион
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|34
|2
|5
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|32
|2
|7
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3
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