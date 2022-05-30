«ПСЖ» отказался от идеи подписать Погба

«ПСЖ» вышел из числа претендентов на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, утверждает Sky Sports.

Нынешняя зарплата хавбека составляет 17 миллионов евро в год, однако ранее сообщалось, что игрок готов снизить свои требования ради переезда в Париж или возвращения в Турин.

В июне 2022 года контракт француза с «МЮ» истечет. «ПСЖ» и «Ювентусм» назывались главными претендентами на игрока.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. В сезоне-2021/22 хавбек сыграл за «МЮ» 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал девять результативных передач.