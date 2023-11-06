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«Ницца» победила «Ренн» и вернулась на первое место в таблице

Евгений Козинов
Корреспондент
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5 ноября. Ницца — Ренн — 2:0.
Фото AFP

«Ницца» обыграла «Ренн» в матче 11-го тура чемпионата Франции — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ниццей.

Нападающий «орлят» Жереми Бога в концовке первого тайма открыл счет. На 74-й минуте в составе хозяев Юссуф Ндайшимие получил красную карточку. Однако через 10 минут составы уравнялись — Вармед Омари заработал удаление. В концовке встречи «Ницца» удвоила преимущество благодаря автоголу голкипера Стива Манданда.

Благодаря победе «Ницца» вернулась на первое место в турнирной таблице (25 очков), обойдя «ПСЖ». «Ренн» с 12 очками идет на 11-й строчке.

Франция. Лига 1. 11-й тур
05 нояб, 22:45. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
2:0
Ренн
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/
Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 11 7 4 0 13-4 25
2
 ПСЖ 11 7 3 1 26-9 24
3
 Монако 11 7 2 2 25-14 23
4
 Реймс 11 6 2 3 17-12 20
5
 Лилль 11 5 4 2 14-10 19
6
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
7
 Гавр 11 3 5 3 12-13 14
8
 Нант 11 4 2 5 16-20 14
9
 Марсель 10 3 4 3 12-12 13
10
 Ланс 11 3 4 4 12-13 13
11
 Ренн 11 2 6 3 16-15 12
12
 Монпелье 10 3 3 4 15-14 12
13
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
14
 Тулуза 11 2 5 4 12-15 11
15
 Лорьян 11 2 5 4 15-20 11
16
 Метц 11 2 4 5 9-17 10
17
 Клермон Фут 10 1 3 6 7-14 6
18
 Лион 10 0 4 6 8-19 4
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.11 23:00
ПСЖ – Монпелье
 3 : 0
4.11 19:00
Лорьян – Ланс
 0 : 0
4.11 23:00
Марсель – Лилль
 0 : 0
5.11 15:00
Лион – Метц
 1 : 1
5.11 17:00
Нант – Реймс
 0 : 1
5.11 17:00
Страсбур – Клермон Фут
 0 : 0
5.11 17:00
Тулуза – Гавр
 1 : 2
5.11 19:05
Монако – Брест
 2 : 0
5.11 22:45
Ницца – Ренн
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 10
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 9 1 2
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 10 1 2
Юсуф Ндайишимие

Юсуф Ндайишимие

Ницца

 11 1 2
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