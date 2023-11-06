«Ницца» победила «Ренн» и вернулась на первое место в таблице

«Ницца» обыграла «Ренн» в матче 11-го тура чемпионата Франции — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ниццей.

Нападающий «орлят» Жереми Бога в концовке первого тайма открыл счет. На 74-й минуте в составе хозяев Юссуф Ндайшимие получил красную карточку. Однако через 10 минут составы уравнялись — Вармед Омари заработал удаление. В концовке встречи «Ницца» удвоила преимущество благодаря автоголу голкипера Стива Манданда.

Благодаря победе «Ницца» вернулась на первое место в турнирной таблице (25 очков), обойдя «ПСЖ». «Ренн» с 12 очками идет на 11-й строчке.