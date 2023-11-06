Головин включен в символическую сборную 11-го тура чемпионата Франции

Французское издание L'Equipe составило символическую сборную 11-го тура чемпионата Франции.

В число 11 лучших игроков прошедших выходных вошел российский полузащитник Александр Головин. 26-летний россиянин забил гол и сделал голевую передачу в матче с «Брестом» (2:0).

Полностью сборная тура выглядит следующим образом: Мвого («Лорьян»), Мукиеле («ПСЖ»), Тодибо («Ницца»), Йоро («лилль»), Хакими («ПСЖ»), Закария («Монако»), Заир-Эмери («ПСЖ»), Бога («Ницца»), Головин («Монако»), Дембеле («ПСЖ»), Байо («Гавр»).