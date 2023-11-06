Головин включен в символическую сборную 11-го тура чемпионата Франции
Французское издание L'Equipe составило символическую сборную 11-го тура чемпионата Франции.
В число 11 лучших игроков прошедших выходных вошел российский полузащитник Александр Головин. 26-летний россиянин забил гол и сделал голевую передачу в матче с «Брестом» (2:0).
Полностью сборная тура выглядит следующим образом: Мвого («Лорьян»), Мукиеле («ПСЖ»), Тодибо («Ницца»), Йоро («лилль»), Хакими («ПСЖ»), Закария («Монако»), Заир-Эмери («ПСЖ»), Бога («Ницца»), Головин («Монако»), Дембеле («ПСЖ»), Байо («Гавр»).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ницца
|11
|7
|4
|0
|13-4
|25
|
2
|ПСЖ
|11
|7
|3
|1
|26-9
|24
|
3
|Монако
|11
|7
|2
|2
|25-14
|23
|
4
|Реймс
|11
|6
|2
|3
|17-12
|20
|
5
|Лилль
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
6
|Брест
|11
|4
|3
|4
|11-13
|15
|
7
|Гавр
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|
8
|Нант
|11
|4
|2
|5
|16-20
|14
|
9
|Марсель
|10
|3
|4
|3
|12-12
|13
|
10
|Ланс
|11
|3
|4
|4
|12-13
|13
|
11
|Ренн
|11
|2
|6
|3
|16-15
|12
|
12
|Монпелье
|10
|3
|3
|4
|15-14
|12
|
13
|Страсбур
|11
|3
|3
|5
|9-15
|12
|
14
|Тулуза
|11
|2
|5
|4
|12-15
|11
|
15
|Лорьян
|11
|2
|5
|4
|15-20
|11
|
16
|Метц
|11
|2
|4
|5
|9-17
|10
|
17
|Клермон Фут
|10
|1
|3
|6
|7-14
|6
|
18
|Лион
|10
|0
|4
|6
|8-19
|4
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.11
|23:00
|
ПСЖ – Монпелье
|3 : 0
|4.11
|19:00
|
Лорьян – Ланс
|0 : 0
|4.11
|23:00
|
Марсель – Лилль
|0 : 0
|5.11
|15:00
|
Лион – Метц
|1 : 1
|5.11
|17:00
|
Нант – Реймс
|0 : 1
|5.11
|17:00
|
Страсбур – Клермон Фут
|0 : 0
|5.11
|17:00
|
Тулуза – Гавр
|1 : 2
|5.11
|19:05
|
Монако – Брест
|2 : 0
|5.11
|22:45
|
Ницца – Ренн
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|4
|
|
Мозес Саймон
Нант
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|9
|1
|2
|
|
Вармед Омари
Ренн
|10
|1
|2
|
|
Юсуф Ндайишимие
Ницца
|11
|1
|2
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