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Сегодня, 04:25

Головин включен в символическую сборную 11-го тура чемпионата Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Головин (справа).
Фото AFP

Французское издание L'Equipe составило символическую сборную 11-го тура чемпионата Франции.

В число 11 лучших игроков прошедших выходных вошел российский полузащитник Александр Головин. 26-летний россиянин забил гол и сделал голевую передачу в матче с «Брестом» (2:0).

Полностью сборная тура выглядит следующим образом: Мвого («Лорьян»), Мукиеле («ПСЖ»), Тодибо («Ницца»), Йоро («лилль»), Хакими («ПСЖ»), Закария («Монако»), Заир-Эмери («ПСЖ»), Бога («Ницца»), Головин («Монако»), Дембеле («ПСЖ»), Байо («Гавр»).

Александр Головин (справа). Головин вернул «Монако» на победный путь голом и передачей
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 11 7 4 0 13-4 25
2
 ПСЖ 11 7 3 1 26-9 24
3
 Монако 11 7 2 2 25-14 23
4
 Реймс 11 6 2 3 17-12 20
5
 Лилль 11 5 4 2 14-10 19
6
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
7
 Гавр 11 3 5 3 12-13 14
8
 Нант 11 4 2 5 16-20 14
9
 Марсель 10 3 4 3 12-12 13
10
 Ланс 11 3 4 4 12-13 13
11
 Ренн 11 2 6 3 16-15 12
12
 Монпелье 10 3 3 4 15-14 12
13
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
14
 Тулуза 11 2 5 4 12-15 11
15
 Лорьян 11 2 5 4 15-20 11
16
 Метц 11 2 4 5 9-17 10
17
 Клермон Фут 10 1 3 6 7-14 6
18
 Лион 10 0 4 6 8-19 4
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.11 23:00
ПСЖ – Монпелье
 3 : 0
4.11 19:00
Лорьян – Ланс
 0 : 0
4.11 23:00
Марсель – Лилль
 0 : 0
5.11 15:00
Лион – Метц
 1 : 1
5.11 17:00
Нант – Реймс
 0 : 1
5.11 17:00
Страсбур – Клермон Фут
 0 : 0
5.11 17:00
Тулуза – Гавр
 1 : 2
5.11 19:05
Монако – Брест
 2 : 0
5.11 22:45
Ницца – Ренн
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 10
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 9 1 2
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 10 1 2
Юсуф Ндайишимие

Юсуф Ндайишимие

Ницца

 11 1 2
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