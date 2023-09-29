«Ницца» опубликовала заявление по поводу ситуации с Бека-Бека

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер выступил с заявлением после попытки суицида полузащитника команды Алексиса Бека-Бека.

«Мы испытываем огромное облегчение от того, что сегодня все обошлось для Алексиса благополучно. О нем позаботились. Мы будем и впредь соблюдать врачебную тайну и просим всех поступать так же и уважать его право на личную жизнь. Мы здесь, чтобы помочь ему, как и все в клубе», — приводит слова Ривера сайт клуба.

29 сентября Бека-Бека намеревался спрыгнуть с моста неподалеку от Ниццы. Сообщалось, что футболист хотел совершить суицид из-за проблем в отношениях с девушкой. На месте работали пожарные, полиция и психологи. На данный момент 22-летний игрок находится в безопасности.