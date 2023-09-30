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Сегодня, 16:45

«Клермон Фут» — «ПСЖ»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)

Трансляция матча чемпионата Франции «Клермон Фут» — «ПСЖ» начнется в 18.00 30 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

«Клермон Фут» на своем поле сыграет с «ПСЖ» в матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу 30 сентября, в субботу. Встреча пройдет на стадионе «Габриэль Монпье» в Клермоне, начало — в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями матча «Клермон Фут» — «ПСЖ» можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

Бесплатная видеотрансляция матча лиги 1 будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

«Клермон Фут» после шести туров располагается на последней, 18-й строчке, с одним баллом. Парижане с 11 очками занимают третье место в турнирной таблице.

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Футбол
ФК Клермон Фут
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
3
 ПСЖ 6 3 2 1 14-6 11
4
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
5
 Реймс 6 3 1 2 11-8 10
6
 Страсбур 7 3 1 3 7-9 10
7
 Гавр 6 2 3 1 10-7 9
8
 Марсель 6 2 3 1 7-8 9
9
 Ренн 6 1 5 0 10-6 8
10
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
11
 Лилль 6 2 2 2 8-9 8
12
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
13
 Ланс 7 2 1 4 7-12 7
14
 Монпелье 6 1 3 2 9-9 6
15
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
16
 Тулуза 6 1 3 2 6-8 6
17
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
18
 Клермон Фут 6 0 1 5 5-12 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.09 22:00
Страсбур – Ланс
 0 : 1
30.09 18:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
30.09 22:00
Монако – Марсель
 - : -
1.10 14:00
Реймс – Лион
 - : -
1.10 16:00
Гавр – Лилль
 - : -
1.10 16:00
Ницца – Брест
 - : -
1.10 16:00
Тулуза – Метц
 - : -
1.10 18:05
Лорьян – Монпелье
 - : -
1.10 21:45
Ренн – Нант
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Набиль Алиуи

Набиль Алиуи

Гавр

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 4 1 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 4 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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