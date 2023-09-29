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Сегодня, 17:52

Цорн опубликовал пост в поддержку Бека-Бека

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Томас Цорн.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поддержал бывшего полузащитника московского клуба Алексиса Бека-Бека после попытки суицида.

«Ты не одинок. В требовательном мире профессионального спорта ваше психологическое здоровье так же важно, как и физические возможности. Я хочу, чтобы ты знал, что являешься частью заботливого сообщества, которое тебя понимает. Помни, если сейчас многие вещи кажутся сложными, то со временем жизнь станет ярче, благодаря людям, которые тебя окружают и поддерживают. Я желаю тебе и твоей семье сил и счастья», — написал Цорн в социальных сетях.

Алексис Бека-Бека чуть не&nbsp;спрыгнул с&nbsp;моста. Бывший футболист «Локомотива» чуть не спрыгнул с моста. Что произошло с Бека-Бека?

29 сентября стало известно, что Бека-Бека намеревался спрыгнуть с моста неподалеку от Ниццы. Отмечалось, что причиной его срыва могли стать проблемы в отношениях с девушкой. На месте работали пожарные, полиция и психологи. На данный момент футболист находится в безопасности.

Француз выступал за «Локомотив» в сезоне-2021/22. 22-летний футболист провел 28 матчей за железнодорожников, в которых отметился 4 результативными передачами. В августе прошлого года он перешел в «Ниццу».

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ницца
Алексис Бека-Бека
Томас Цорн
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
3
 ПСЖ 6 3 2 1 14-6 11
4
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
5
 Реймс 6 3 1 2 11-8 10
6
 Страсбур 6 3 1 2 7-8 10
7
 Гавр 6 2 3 1 10-7 9
8
 Марсель 6 2 3 1 7-8 9
9
 Ренн 6 1 5 0 10-6 8
10
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
11
 Лилль 6 2 2 2 8-9 8
12
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
13
 Монпелье 6 1 3 2 9-9 6
14
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
15
 Тулуза 6 1 3 2 6-8 6
16
 Ланс 6 1 1 4 6-12 4
17
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
18
 Клермон Фут 6 0 1 5 5-12 1
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.09 22:00
Страсбур – Ланс
 - : -
30.09 18:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
30.09 22:00
Монако – Марсель
 - : -
1.10 14:00
Реймс – Лион
 - : -
1.10 16:00
Гавр – Лилль
 - : -
1.10 16:00
Ницца – Брест
 - : -
1.10 16:00
Тулуза – Метц
 - : -
1.10 18:05
Лорьян – Монпелье
 - : -
1.10 21:45
Ренн – Нант
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Набиль Алиуи

Набиль Алиуи

Гавр

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

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Такуми Минамино

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Монако

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И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 4 1 1
Александр Ляказетт

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