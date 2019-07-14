Неймар: "Возвращаюсь в "ПСЖ" тренироваться и выкладываться на 100 процентов"

Нападающий "ПСЖ" Неймар заявил, что в ближайшее время присоединится к команде и будет готовиться к новому сезону. Ранее появилась информация, что бразилец может вернуться в "Барселону".

– Возвращаюсь во Францию, чтобы быть с парнями, тренироваться с командой, – цитирует Globo Esporte Неймара. – Я на 100 процентов сосредоточен на следующем сезоне и оставаться полезным.

Неймар: "Лучшее воспоминание? Победа с "Барселоной" над "ПСЖ" //Неймар не хочет конфликтовать с "ПСЖ" и надеется вернуться в "Барселону" //

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