Неймар не хочет конфликтовать с "ПСЖ" и надеется вернуться в "Барселону"

Нападающий "ПСЖ" Неймар не собирается вступать в конфликт с клубом, утверждает RMC. Бразилец сообщил своим близким, что возвращается в "Барселону". В то же время, он надеется, что клубам удастся договориться о трансфере, поэтому не планирует критиковать парижан.

Напомним, Неймар не прибыл в установленное время на сбор команды для подготовки к сезону-2019/20. Французский клуб принял решение штрафовать форварда на 12 тысяч евро каждый день. Ранее отец футболиста заявил, что в Париже были в курсе об опоздании в связи с рекламными обязательствами.

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