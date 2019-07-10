"ПСЖ" будет штрафовать Неймара за неявку на тренировки на 12 тысяч евро каждый день

8 июля нападающий "ПСЖ" Неймар не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/20. Французский клуб принял решение штрафовать форварда на 12 тысяч евро каждый день, сообщает Football Leaks. Ранее отец футболиста заявил, что в Париже были в курсе об опоздании в связи с рекламными обязательствами.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год.