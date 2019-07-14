Неймар: "Лучшее воспоминание? Победа с "Барселоной" над "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Неймар заявил, что его самым ярким воспоминанием в футболе является победа с "Барселоной"​ над парижским клубом в 2017 году после крупного поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В ближайшее время бразилец может вернуться в стан каталонцев.

– Мое лучшее воспоминание в футболе? У меня есть таких два: сначала была победа на Олимпийских играх с Бразилией, а затем камбек с "Барселоной" против "ПСЖ", – цитирует Oh My Goal Неймара. – Чувства, которые я испытал после шестого гола... Я никогда не чувствовал такого, это было невероятно.