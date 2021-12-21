Неймар сможет возобновить тренировки только через месяц

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о ходе восстановления нападающего Неймара после травмы. Бразилец сможет приступить к тренировкам только через 4-5 недель, сообщает L'Equipe.

Бразилец получил травму в матче лиги 1 с «Сент-Этьеном» (3:1).

Неймар был травмирован в концовке второго тайма. Бразилец подвернул левый голеностоп после подката защитника соперников. Игроку несколько минут оказывали помощь, и в итоге его унесли с поля на носилках. Стадион форвард покидал на костылях.