Три игрока «ПСЖ» вернуться в общую группу команды в начале 2022 года

Игроки «ПСЖ» Юлиан Дракслер, Лейвен Курзава и Хуан Бернат вернуться к команде в начале 2022 года, сообщает пресс-служба клуба.

В январе 2022 года все три игрока приступят к тренировкам в общей группе парижан. Неймар все еще продолжает восстанавливаться после повреждения голеностопа.

После 18 туров лиги 1 «ПСЖ» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков.