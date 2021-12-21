Три игрока «ПСЖ» вернуться в общую группу команды в начале 2022 года
19:10
Игроки «ПСЖ» Юлиан Дракслер, Лейвен Курзава и Хуан Бернат вернуться к команде в начале 2022 года, сообщает пресс-служба клуба.
В январе 2022 года все три игрока приступят к тренировкам в общей группе парижан. Неймар все еще продолжает восстанавливаться после повреждения голеностопа.
После 18 туров лиги 1 «ПСЖ» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков.
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