Игроки «ПСЖ» подарили Мбаппе на день рождения футболку с числом 2050
03:39
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе 20 декабря отмечает день рождения. Французскому игроку исполнилось 23 года.
На праздничном вечере игроки парижского клуба подарили Мбаппе игровую футболку с числом 2050 на спине, намекая на продление контракта.
Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что хотел бы, чтобы Мбаппе всю жизнь провел в парижском клубе.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач в 23 матчах.
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