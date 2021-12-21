Игроки «ПСЖ» подарили Мбаппе на день рождения футболку с числом 2050

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе 20 декабря отмечает день рождения. Французскому игроку исполнилось 23 года.

На праздничном вечере игроки парижского клуба подарили Мбаппе игровую футболку с числом 2050 на спине, намекая на продление контракта.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что хотел бы, чтобы Мбаппе всю жизнь провел в парижском клубе.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач в 23 матчах.