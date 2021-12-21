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Игроки «ПСЖ» подарили Мбаппе на день рождения футболку с числом 2050

03:39
Игроки «ПСЖ» на дне рождения Килиана Мбаппе. Фото Instagram
Игроки «ПСЖ» на дне рождения Килиана Мбаппе. Фото Instagram
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе 20 декабря отмечает день рождения. Французскому игроку исполнилось 23 года.

На праздничном вечере игроки парижского клуба подарили Мбаппе игровую футболку с числом 2050 на спине, намекая на продление контракта.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что хотел бы, чтобы Мбаппе всю жизнь провел в парижском клубе.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач в 23 матчах.

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Сергей Разин все материалы автора

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