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Сегодня, 12:15

Неймар рассказал, каким видит идеального футболиста

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар рассказал, каким видит идеального футболиста.

«Идеальный игрок? Телосложение Криштиану, эластичность Златана, игра головой Рамоса, скорость Мбаппе, левая нога Месси, моя собственная правая нога, чувство позиции Левандовски, подкат Канте и креативность Верратти», — цитирует Неймара France Football.

Напомним, Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Его контракт с парижанами рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне нападающий в 21 матче французской лиги 1 забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Также на его счету шесть матчей в Лиге чемпионов, в которых он не отметился результативными действиями.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

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1.86
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Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

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1.93

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34%

1.79

П2

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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 25 8 4 85-36 83
2
 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
6
 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
7
 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
8
 Лион 37 16 11 10 64-50 58
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
10
 Нант 37 15 9 13 54-47 54
11
 Брест 37 13 9 15 47-53 48
12
 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
13
 Монпелье 37 12 7 18 49-59 43
14
 Анже 37 9 11 17 42-55 38
15
 Труа 37 9 10 18 36-52 37
16
 Клермон Фут 37 9 9 19 37-67 36
17
 Лорьян 37 8 11 18 34-62 35
18
 Сент-Этьен 37 7 10 20 41-76 31
19
 Метц 37 6 13 18 35-64 31
20
 Бордо 37 5 13 19 48-89 28
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