Неймар рассказал, каким видит идеального футболиста

Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар рассказал, каким видит идеального футболиста.

«Идеальный игрок? Телосложение Криштиану, эластичность Златана, игра головой Рамоса, скорость Мбаппе, левая нога Месси, моя собственная правая нога, чувство позиции Левандовски, подкат Канте и креативность Верратти», — цитирует Неймара France Football.

Напомним, Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Его контракт с парижанами рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне нападающий в 21 матче французской лиги 1 забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Также на его счету шесть матчей в Лиге чемпионов, в которых он не отметился результативными действиями.