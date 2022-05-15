«ПСЖ» проявляет интерес к главному тренеру «Порту» Консейсау

«ПСЖ» проявляет интерес к главному тренеру «Порту» Сержиу Консейсау, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, спортивный директор парижского клуба Леонардо встречался с 47-летним португальцем.

Отмечается, что Консейсау не является приоритетом «ПСЖ» на позицию тренера.

«ПСЖ» также интересуется бывшим главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом, а также Антонио Конте из «Тоттенхэма», Тиаго Моттой из «Специи» и экс-тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

При этом Зидан остается наиболее желаемым кандидатом для парижан, однако тренер пока сомневается, что должен работать в клубе.

Напомним, что 7 мая «Порту» победил «Бенфику» (1:0) и в 30-й раз стал чемпионом Португалии. Подопечные Серджиу Консейсау набрали 91 очко и установили рекорд турнира по этому показателю.