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Сегодня, 10:15

«ПСЖ» проявляет интерес к главному тренеру «Порту» Консейсау

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«ПСЖ» проявляет интерес к главному тренеру «Порту» Сержиу Консейсау, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, спортивный директор парижского клуба Леонардо встречался с 47-летним португальцем.

Отмечается, что Консейсау не является приоритетом «ПСЖ» на позицию тренера.

«ПСЖ» также интересуется бывшим главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом, а также Антонио Конте из «Тоттенхэма», Тиаго Моттой из «Специи» и экс-тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

При этом Зидан остается наиболее желаемым кандидатом для парижан, однако тренер пока сомневается, что должен работать в клубе.

Напомним, что 7 мая «Порту» победил «Бенфику» (1:0) и в 30-й раз стал чемпионом Португалии. Подопечные Серджиу Консейсау набрали 91 очко и установили рекорд турнира по этому показателю.

Источник: https://www.footmercato.net/a1723286789939291099-psg-leonardo-a-rencontre-sergio-conceicao

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34%

1.79

П2

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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 25 8 4 85-36 83
2
 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
6
 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
7
 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
8
 Лион 37 16 11 10 64-50 58
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
10
 Нант 37 15 9 13 54-47 54
11
 Брест 37 13 9 15 47-53 48
12
 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
13
 Монпелье 37 12 7 18 49-59 43
14
 Анже 37 9 11 17 42-55 38
15
 Труа 37 9 10 18 36-52 37
16
 Клермон Фут 37 9 9 19 37-67 36
17
 Лорьян 37 8 11 18 34-62 35
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 Метц 37 6 13 18 35-64 31
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