Неймар приостановил переговоры с «ПСЖ» и может вернуться в «Барселону»
Нападающий «ПСЖ» Неймар приостановил переговоры с клубом о продлении контракта, информирует Mundo Deportivo. По информации источника, 29-летний бразилец может вернуться в «Барселону», которая не против приобрести форварда этим летом.
Контракт Неймара истекает в 2022 году. Поэтому предстоящее трансферное окно — последний шанс для «ПСЖ» получить деньги за футболиста, иначе он уйдет как свободный агент.
Напомним, что Неймар ранее не раз говорил о желании вернуться в «Барселону». Однако в последнее время подобные разговоры прекратились.
8 апреля сообщалось, что в ближайшее время Неймар подпишет новый контракт с «ПСЖ», а еще месяц назад футболист якобы достиг устной договоренности с руководством по условиям нового соглашения, которое будет действовать до 2026 года.
В текущем сезоне Неймар провел 21 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.
«ПСЖ» прошел «Барселону» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В четвертьфинале в первом гостевом матче парижане обыграли «Баварию» (3:2).
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