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Бакайоко может вернуться во Францию

09:26
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Полузащитник «Наполи» Темуе Бакайоко может вернуться во Францию, сообщает Footmercato.

По информации источника, 26-летний француз попал в сферу интересов «ПСЖ» и «Лиона».

Бакайоко выступает за «Наполи» на правах аренды из «Челси». В сезоне-2020/21 футболист провел 36 матчей за неаполитанцев, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.footmercato.net/a162913837772001878-bayern-psg-deuxieme-meilleure-audience-de-la-saison-pour-rmc-sport

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