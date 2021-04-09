Бакайоко может вернуться во Францию
09:26
Полузащитник «Наполи» Темуе Бакайоко может вернуться во Францию, сообщает Footmercato.
По информации источника, 26-летний француз попал в сферу интересов «ПСЖ» и «Лиона».
Бакайоко выступает за «Наполи» на правах аренды из «Челси». В сезоне-2020/21 футболист провел 36 матчей за неаполитанцев, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.footmercato.net/a162913837772001878-bayern-psg-deuxieme-meilleure-audience-de-la-saison-pour-rmc-sport
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