Полузащитник «Наполи» Темуе Бакайоко может вернуться во Францию, сообщает Footmercato.

По информации источника, 26-летний француз попал в сферу интересов «ПСЖ» и «Лиона».

Бакайоко выступает за «Наполи» на правах аренды из «Челси». В сезоне-2020/21 футболист провел 36 матчей за неаполитанцев, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.