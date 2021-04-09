«Ювентус» может приобрести Икарди летом
Нападающий «ПСЖ» может стать игроком «Ювентуса» в летнее трансферное окно. Туринский клуб готов вернуться к кандидатуре 28-летнего аргентинца, которого «старая синьора» давно рассматривала в качестве усиления, сообщает Sky Sport Italia.
В текущем сезоне на счету Икарди 5 голов и 3 ассиста в 15 матчах лиги 1.
Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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