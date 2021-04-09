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«Ювентус» может приобрести Икарди летом

19:55
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Нападающий «ПСЖ» может стать игроком «Ювентуса» в летнее трансферное окно. Туринский клуб готов вернуться к кандидатуре 28-летнего аргентинца, которого «старая синьора» давно рассматривала в качестве усиления, сообщает Sky Sport Italia.

В текущем сезоне на счету Икарди 5 голов и 3 ассиста в 15 матчах лиги 1.

Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

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