«Ювентус» может приобрести Икарди летом

Нападающий «ПСЖ» может стать игроком «Ювентуса» в летнее трансферное окно. Туринский клуб готов вернуться к кандидатуре 28-летнего аргентинца, которого «старая синьора» давно рассматривала в качестве усиления, сообщает Sky Sport Italia.

В текущем сезоне на счету Икарди 5 голов и 3 ассиста в 15 матчах лиги 1.

Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.