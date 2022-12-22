Неймар и Маркиньос вернулись в расположение «ПСЖ» после чемпионата мира

Защитник Маркиньос и нападающий Неймар вернулись в расположение «ПСЖ» после выступления на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает пресс-служба клуба.

Игроки приехали на базу парижского клуба, чтобы возобновить тренировки.

На ЧМ-2022 Маркиньос и Неймар дошли со сборной Бразилии до четвертьфинала, в котором команда уступила Хорватии (1:1, по пенальти — 2:4).

Чемпионом мира стала сборная Аргентины, за которую выступал еще один футболист «ПСЖ» — нападающий Лионель Месси, ставший лучшим игроком турнира.