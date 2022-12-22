Камоцци назвал Мбаппе следующей звездой в мировом футболе

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал форварда сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе следующей звездой в мировом футболе.

«Месси — один из великих спортсменов в истории, это факт. Но приходит время для новых героев. Я уверен, что Мбаппе — следующая звезда в мировом футболе. Нереальный талант», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

24-летний Мбаппе забил 8 голов на ЧМ-2022 и стал лучшим бомбардиром турнира.