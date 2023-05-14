«Марсель» одержал волевую победу над «Анже»

«Марсель» на своем поле обыграл «Анже» в матче 35-го тура чемпионата Франции — 3:1.

Счет открыл нападающий гостей Абдалла Сима на 28-й минуте встречи. На 34-й минуте форвард хозяев Алексис Санчес сравнял счет. На 48-й минуте полузащитник Димитри Пайе вывел «Марсель» вперед. На 77-й минуте отличился полузащитник Джордан Верету и установил окончательный счет встречи.

«Марсель» занимает 3-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 73 очка. «Анже» располагается на 20-й строчке — 14 очков.