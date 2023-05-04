Фанаты «ПСЖ» устроили акцию протеста около дома Неймара
Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что фанаты клуба устроили акцию протеста у его дома. Ранее на этой неделе ультрас парижской команды протествовали около административных зданий «ПСЖ».
«Они только что вышли из дверей моего дома», — написал Неймар в социальной сети и добавил плачущий эмодзи.
«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 75 очков. Команда вылетела из Кубка Франции и Лиги чемпионов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|33
|24
|3
|6
|76-34
|75
|
2
|Марсель
|33
|21
|7
|5
|61-32
|70
|
3
|Ланс
|33
|20
|9
|4
|55-25
|69
|
4
|Монако
|33
|18
|7
|8
|66-50
|61
|
5
|Лилль
|33
|17
|8
|8
|60-40
|59
|
6
|Ренн
|33
|17
|5
|11
|55-36
|56
|
7
|Лион
|33
|15
|8
|10
|52-37
|53
|
8
|Клермон Фут
|33
|14
|7
|12
|36-43
|49
|
9
|Ницца
|33
|12
|12
|9
|40-31
|48
|
10
|Лорьян
|33
|13
|9
|11
|46-45
|48
|
11
|Реймс
|33
|11
|14
|8
|40-35
|47
|
12
|Монпелье
|33
|13
|4
|16
|52-52
|43
|
13
|Тулуза
|33
|12
|5
|16
|48-55
|41
|
14
|Брест
|33
|8
|11
|14
|37-48
|35
|
15
|Осер
|33
|8
|9
|16
|31-55
|33
|
16
|Страсбур
|33
|7
|11
|15
|44-55
|32
|
17
|Нант
|33
|6
|14
|13
|35-48
|32
|
18
|Труа
|33
|4
|10
|19
|41-70
|22
|
19
|Аяччо
|33
|6
|4
|23
|22-61
|22
|
20
|Анже
|33
|3
|5
|25
|27-72
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.04
|22:00
|
Страсбур – Лион
|1 : 2
|29.04
|18:00
|
Лилль – Аяччо
|3 : 0
|30.04
|14:00
|
Монако – Монпелье
|0 : 4
|30.04
|16:00
|
Клермон Фут – Реймс
|1 : 0
|30.04
|16:00
|
Ренн – Анже
|4 : 2
|30.04
|16:00
|
Труа – Ницца
|0 : 1
|30.04
|18:05
|
ПСЖ – Лорьян
|1 : 3
|30.04
|21:45
|
Марсель – Осер
|2 : 1
|2.05
|22:00
|
Тулуза – Ланс
|0 : 1
|3.05
|22:00
|
Брест – Нант
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|23
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|20
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|26
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|27
|2
|2
Новости