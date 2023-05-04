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Сегодня, 03:05

Фанаты «ПСЖ» устроили акцию протеста около дома Неймара

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что фанаты клуба устроили акцию протеста у его дома. Ранее на этой неделе ультрас парижской команды протествовали около административных зданий «ПСЖ».

«Они только что вышли из дверей моего дома», — написал Неймар в социальной сети и добавил плачущий эмодзи.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 75 очков. Команда вылетела из Кубка Франции и Лиги чемпионов.

Фанаты &laquo;ПСЖ&raquo;. Ультрас «ПСЖ» протестуют против руководства клуба

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Лига 1, 33-й тур: «Монпелье» разгромил «Монако», «ПСЖ» уступил «Лорьяну»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 33 21 7 5 61-32 70
3
 Ланс 33 20 9 4 55-25 69
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
9
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
10
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
11
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 33 12 5 16 48-55 41
14
 Брест 33 8 11 14 37-48 35
15
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
16
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
17
 Нант 33 6 14 13 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.04 22:00
Страсбур – Лион
 1 : 2
29.04 18:00
Лилль – Аяччо
 3 : 0
30.04 14:00
Монако – Монпелье
 0 : 4
30.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 1 : 0
30.04 16:00
Ренн – Анже
 4 : 2
30.04 16:00
Труа – Ницца
 0 : 1
30.04 18:05
ПСЖ – Лорьян
 1 : 3
30.04 21:45
Марсель – Осер
 2 : 1
2.05 22:00
Тулуза – Ланс
 0 : 1
3.05 22:00
Брест – Нант
 2 : 0
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 23
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 20
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 27 2 2
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