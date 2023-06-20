Неймар готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»

Форвард «ПСЖ» Неймар хочет вернуться в «Барселону», сообщает Diario Sport.

По информации источника, 31-летний бразилец рассчитывает на возвращение в «Барселону» и готов ради этого пойти на снижение зарплаты, несмотря на то, что ранее главный тренер каталонцев Хави заявил, что трансфер игрока не входит в планы клуба.

Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году. В сезоне-2022/23 форвард провел 29 матчей за парижан во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.