Неймар готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»
Форвард «ПСЖ» Неймар хочет вернуться в «Барселону», сообщает Diario Sport.
По информации источника, 31-летний бразилец рассчитывает на возвращение в «Барселону» и готов ради этого пойти на снижение зарплаты, несмотря на то, что ранее главный тренер каталонцев Хави заявил, что трансфер игрока не входит в планы клуба.
Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году. В сезоне-2022/23 форвард провел 29 матчей за парижан во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|38
|27
|4
|7
|89-40
|85
|
2
|Ланс
|38
|25
|9
|4
|68-29
|84
|
3
|Марсель
|38
|22
|7
|9
|67-40
|73
|
4
|Ренн
|38
|21
|5
|12
|69-39
|68
|
5
|Лилль
|38
|19
|10
|9
|65-44
|67
|
6
|Монако
|38
|19
|8
|11
|70-58
|65
|
7
|Лион
|38
|18
|8
|12
|65-47
|62
|
8
|Клермон Фут
|38
|17
|8
|13
|45-49
|59
|
9
|Ницца
|38
|15
|13
|10
|48-37
|58
|
10
|Лорьян
|38
|15
|10
|13
|52-53
|55
|
11
|Реймс
|38
|12
|15
|11
|45-45
|51
|
12
|Монпелье
|38
|15
|5
|18
|65-62
|50
|
13
|Тулуза
|38
|13
|9
|16
|51-57
|48
|
14
|Брест
|38
|11
|11
|16
|44-54
|44
|
15
|Страсбур
|38
|9
|13
|16
|51-59
|40
|
16
|Нант
|38
|7
|15
|16
|37-55
|36
|
17
|Осер
|38
|8
|11
|19
|35-63
|35
|
18
|Аяччо
|38
|7
|5
|26
|23-74
|26
|
19
|Труа
|38
|4
|12
|22
|45-81
|24
|
20
|Анже
|38
|4
|6
|28
|33-81
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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13 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.06
|22:00
|
Аяччо – Марсель
|1 : 0
|3.06
|22:00
|
Осер – Ланс
|1 : 3
|3.06
|22:00
|
Брест – Ренн
|1 : 2
|3.06
|22:00
|
Лорьян – Страсбур
|2 : 1
|3.06
|22:00
|
Монако – Тулуза
|1 : 2
|3.06
|22:00
|
Нант – Анже
|1 : 0
|3.06
|22:00
|
Ницца – Лион
|3 : 1
|3.06
|22:00
|
ПСЖ – Клермон Фут
|2 : 3
|3.06
|22:00
|
Реймс – Монпелье
|1 : 3
|3.06
|22:00
|
Труа – Лилль
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|29
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|24
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|16
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|29
|3
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|30
|3
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|30
|2
|2
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