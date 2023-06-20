Нападающего «Лилля» Бамба предложили московским клубам

Услуги вингера французского «Лилля» Жонатана Бамба предложены московским клубам, сообщает Legalbet.

По информации источника, интерес к Бамба проявляет «Фенербахче». Стамбульский клуб готов предложить ивуарийцу зарплату в размере 1,8 миллиона евро. Столько же Бамба зарабатывает по соглашению с «Лиллем». Однако, в случае перехода в российский клуб, игрок хочет получить оклад в размере 3 миллиона евро в год. Отмечается, что игрок хочет продолжить играть в клубе из топ-5 лиг Европы.

27-летний футболист выступает за «Лилль» с июля 2018 года. В сезоне-2022/23 представитель Кот-д'Ивуара провел за французский клуб 35 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт заканчивается 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро.