Неймар будет выставлен на продажу по приказу катарского руководства «ПСЖ»

«ПСЖ» планирует расстаться с нападающим Неймаром в летнее трансферное окно, утверждает Le Parisien.

По данным издания, 30-летнего игрока придется выставить на продажу по прямому поручению представителей Катара, владеющих командой. Его уход также может быть связан с подписанием нового многомиллионного контракта с форвардом Килианом Мбаппе.

Однако финансовые запросы бразильца могут помешать «ПСЖ» быстро расстаться с Неймаром. Он зарабатывает около 580 тысяч в неделю.

В этом сезоне Неймар в 28 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.