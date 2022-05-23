Источник: Мбаппе потребовал у «ПСЖ» купить двух игроков

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обратился к руководству команды с просьбой купить двух игроков в ближайшее трансферное окно, сообщает Bild.

По данным издания, футболист хочет видеть в «ПСЖ» полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени и вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

Отмечается, что представители «ПСЖ» уже встречались с агентом Дембеле для обсуждения возможного трансфера.

22 мая в СМИ писали, что Тчуамени договорился о заключении контракта с мадридским «Реалом.

В сезоне-2021/22 Дембеле забил 2 гола и отдал 13 результативных передач в 31 матче за команду.

В текущем сезоне Тчуамени провел 47 матчей за «Монако», в которых забил 5 голов и сделал 2 результативных передач.