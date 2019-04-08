"Не унывай, я промахивался больше тебя". Мбаппе поддержал главного неудачника вчерашнего вечера

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе в своем Инстаграме поддержал одноклубника и форварда Эрика-Максима Шупо-Мотинга после матча 31-го тура чемпионата Франции против "Страсбура" (2:2), где 30-летний футболист не смог забить гол с линии ворот.

– Не унывай, я промахивался в этом сезоне гораздо больше тебя. Мы остаемся командой, и мы всегда будем поддерживать тебя, – написал Мбаппе.

В текущем сезоне Шупо-Мотинг принял участие в 27 матчах "ПСЖ", забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. На счету Мбаппе 38 игр, 33 мяча и 16 результативных передач.

​В активе "ПСЖ" 81 очко в турнирной таблице лиги 1 и первое место."Страсбур" располагается на 9-й строчке с 43 баллами.

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