23:01 7 апреля | Футбол — Франция

Антигол года! Невероятная ошибка нападающего "ПСЖ": разве это возможно?

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Форвард "ПСЖ" Эрик-Максим Шупо-Мотинг в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Страсбура" не смог забить гол с линии ворот. После первого тайма парижане уступали со счетом 1:2.

Пользователи в социальных сетях активно обсуждают этот момент:

"Лучший на все времена момент алкоголика Шупо-Мотинга".

"Как он это сделал?"

"Игра года в исполнении Шупо-Мотинга".

"Что он творит?"

Отметим, что в случае победы "ПСЖ" досрочно становился чемпионом лиги 1.

ПСЖ – Страсбур

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